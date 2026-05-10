Список фартовых зенитовских судей

Сегодня, 09:19
6

Издание «МЯЧ RU» проанализировало, насколько клубам РПЛ везет при том или ином арбитре.

Оказалось, что больше всех фартовых судей у «Зенита».

«У «Зенита» – больше всего фартовых судей в РПЛ.

Посчитали, какой клуб чаще всего побеждает при каждом из топ-15 арбитров нынешнего сезона.

Среди самых задействованных судей почти половина в большинстве матчей приносит три очка клубу из Санкт-Петербурга. В том числе и Сергей Карасeв.

По два «любимых» арбитра есть у «Краснодара» и «Динамо». Выделяется Ян Бобровский, при котором «Ахмат» еще ни разу не проигрывал», – написали исследователи.

  • В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • Матч «Динамо» – «Краснодар» состоится 11 мая.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
TomskFan
1778394524
опять заголовок не тот, "список купленных судей Зенитом", должно быть так)) Или, "список купленных Зенитовских судей", ааа или так, "Опубликован список продажных Зенитовских судей" )))
Литейный 4 (returned)
1778395347
Вот только почему то по лояльности судей с большим отрывом лидирует свинарня уже много лет. Гыгыгы
Play
1778395504
Это невероятно!
MaxRnD
1778400365
Исходя из списка, Левников - самый нефартовый, поэтому возникает резонный вопрос: "Где харчуется Кирюша ?"
BRO_football
1778403458
Как раз такая статистика говорит о непредвзятости арбитров к Зениту. Их много. Каждого подкупить тяжело будет, но тем не менее Зенит всё равно выигрывает. Тут стоит обратить внимание на команды с одним фартовым судьёй: Ян Бобровский Ахмат, Евгений Кукуляк Локомотив, Иван Абросимов Балтика. Вот тут подозрительно уже, что одно и того же судью ставят на матчи к одной и той же команде и эта же команда выигрывает. Причём и поражений ноль у всех. А у Зенита что? Карасев: 38 побед, 7 поражений. Почему 7 поражений? Денег не хватило что ли на подкуп или что? Раз уж взятки давать, то в каждом матче.
ScarlettOgusania
1778412321
это и без публикации бомбы понятно было, что весь судейский корпус куплен газпрёмом с потрохами, уберите Карася, Иванова и Сухого и будет порядок...)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
