Список фартовых зенитовских судей

Издание «МЯЧ RU» проанализировало, насколько клубам РПЛ везет при том или ином арбитре.
Оказалось, что больше всех фартовых судей у «Зенита».
«У «Зенита» – больше всего фартовых судей в РПЛ.
Посчитали, какой клуб чаще всего побеждает при каждом из топ-15 арбитров нынешнего сезона.
Среди самых задействованных судей почти половина в большинстве матчей приносит три очка клубу из Санкт-Петербурга. В том числе и Сергей Карасeв.
По два «любимых» арбитра есть у «Краснодара» и «Динамо». Выделяется Ян Бобровский, при котором «Ахмат» еще ни разу не проигрывал», – написали исследователи.
- В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- Матч «Динамо» – «Краснодар» состоится 11 мая.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»