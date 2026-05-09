Тренер «Зенита» летает в Бразилию с двумя бутылками водки

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказал, что не любит водку, но регулярно ее покупает.
– Нет, водку не люблю. Могу купить, чтобы подарить кому-то в Бразилии, потому что меня просят привезти. А вот борщ люблю.
– Сколько водки везете с собой, когда летите в Бразилию?
– Сколько можно – две бутылки, если не ошибаюсь.
– Каждый раз по две берете?
– Да.
- У 43-летнего Оливейры есть гражданство РФ.
- Он играл в России с 2009 по 2014 год за «Амкар», «Шинник», «Динамо Брянск» и «Уфу».
- После завершения карьеры этнический бразилец начал тренерскую карьеру в уфимском клубе.
- В 2019-м он вместе с Сергеем Семаком перебрался в «Зенит».
