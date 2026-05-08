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  • Символическая сборная из футболистов, игравших и в РПЛ, и в финале ЛЧ

Символическая сборная из футболистов, игравших и в РПЛ, и в финале ЛЧ

8 мая, 14:31
2

Издание «МЯЧ RU» составило список футболистов, которые имеют опыт игры в РПЛ и финале Лиги чемпионов.

«В ХХI веке в заявках на решающий матч главного еврокубка были суммарно 17 человек с опытом игры в чемпионате России (а побеждали в нем – 11). Забить же получилось лишь у троих: Кварацхелии, Это’О и Аленичева.

При этом среди них не выходил на поле (пока что) только Матвей Сафонов – правда, совсем скоро россиянин почти точно исправит положение.

Ну, а в данный момент игроков с подобным опытом в карьере нет ни в одной команде РПЛ – до этого сезона единственным был Миралем Пьянич», – написали составители.

  • В ближайшем финале ЛЧ встретятся «ПСЖ» и «Арсенал» 30 мая.
  • «Арсенал» вышел в финал главного еврокубка впервые с 2006 года. Тогда в Париже команда Арсена Венгера вела 1:0 против «Барселоны», но в итоге уступила со счетом 1:2. Лондонцы ранее не выигрывали Лигу чемпионов.
  • После финала Лиги чемпионов футболисты отправятся готовиться к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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рылы
1778241673
зенит 4:2 спартаг. и тут хрюканы в пролёте)
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Dan93
1778247080
Тиаго Силва легенда РПЛ с 0 в графе проведённых игр)
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