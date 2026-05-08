Символическая сборная из футболистов, игравших и в РПЛ, и в финале ЛЧ

Издание «МЯЧ RU» составило список футболистов, которые имеют опыт игры в РПЛ и финале Лиги чемпионов.
«В ХХI веке в заявках на решающий матч главного еврокубка были суммарно 17 человек с опытом игры в чемпионате России (а побеждали в нем – 11). Забить же получилось лишь у троих: Кварацхелии, Это’О и Аленичева.
При этом среди них не выходил на поле (пока что) только Матвей Сафонов – правда, совсем скоро россиянин почти точно исправит положение.
Ну, а в данный момент игроков с подобным опытом в карьере нет ни в одной команде РПЛ – до этого сезона единственным был Миралем Пьянич», – написали составители.
- В ближайшем финале ЛЧ встретятся «ПСЖ» и «Арсенал» 30 мая.
- «Арсенал» вышел в финал главного еврокубка впервые с 2006 года. Тогда в Париже команда Арсена Венгера вела 1:0 против «Барселоны», но в итоге уступила со счетом 1:2. Лондонцы ранее не выигрывали Лигу чемпионов.
- После финала Лиги чемпионов футболисты отправятся готовиться к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»