Символическая сборная из футболистов, игравших и в РПЛ, и в финале ЛЧ

Издание «МЯЧ RU» составило список футболистов, которые имеют опыт игры в РПЛ и финале Лиги чемпионов.

«В ХХI веке в заявках на решающий матч главного еврокубка были суммарно 17 человек с опытом игры в чемпионате России (а побеждали в нем – 11). Забить же получилось лишь у троих: Кварацхелии, Это’О и Аленичева.

При этом среди них не выходил на поле (пока что) только Матвей Сафонов – правда, совсем скоро россиянин почти точно исправит положение.

Ну, а в данный момент игроков с подобным опытом в карьере нет ни в одной команде РПЛ – до этого сезона единственным был Миралем Пьянич», – написали составители.