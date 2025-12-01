Введите ваш ник на сайте
Талалаев объяснил свое удаление со «Спартаком»

1 декабря, 17:19
18

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком».

  • Талалаев получил красную карточку за неприличный жест в адрес арбитров.
  • Команда из Калининграда победила со счетом 1:0.

«Понятно, что надо быть сдержаннее. Мы являемся примером для подрастающего поколения. Но футбол – это эмоции, мы все время говорим об этом.

Я хочу, чтобы люди оценивали то, что происходит. У нас были вопросы с несколькими футболистами со скамейки «Спартака» еще во время матча, до того, как было принято решение (об удалении)», – сказал Талалаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Талалаев Андрей
Max-Min-vkontakte
1764600259
чсв у чела растет не по детски
Ответить
BVG4
1764602627
Вот какой негодяй и подлец Талалаев! Не ну посмотрите, какие слова и какие жесты использует в общении с арбитрами! Со святыми людьми! Они такие беленькие и пушистенькие, так все правильно делают, стараются! А ОН?! Правда.... -7 мин. Джику перед своей штрафной попадает в ногу 91 номеру балтийцев Хилью Того уносят с поля и чуть позже меняют по мед показаниям. Нет нарушений! -15 мин. Мартиньоса в штрафной спартака в высоком прыжке опережает Саусь! №10 пытался бить по мячу, но попадает в ногу балтийца! ПЕНАЛЬТИ!!! НОУ! Даже не посмотрев в монитор - пенальти НЕТ! -23 мин. Умяров в центре поля в борьбе за верховой мяч въезжает локтем в голову Манелову! Свистка нет! Нет и ж.к. - 30 мин. К.к, Манелову! Не глядя в монитор!(ну поленился немножко)! Лтвинов же изображая предсмертные конвульсии, свободной рукой вырывает полуметровую яму в газоне! Игру правда доиграл, пока не был заменен отнюдь не по мед показаниями.
Ответить
BVG4
1764605021
Святым людям, с чистыми помыслами и благими намерениями рассудить чинно-благородно и не дай Бог испортить игру такие жесты!!! Как бы сказал кажется Нахучев(ю не достает) в моменте с удалением Манелова ОЙ-ЁЙОЙ-ЁЙОЙЁЙОЙ-ЁЙОЙЁЙОЙЁЙОЙ из-за якобы оторванной ноги Литвинова(спасибо медперсоналу, своевременно проведшему операцию прям на поле и приладили почти уж напрочь оторванную ногу! Какие все-таки молодцы медики у срамтака! И тут вдруг матерные слова и такие неприличные жесты!АЙ-ЯЯЙ-ЯЯЙ-ЯЯЙ! Нехороший человек Редиска!
Ответить
andr45
1764607462
В Регламенте МИР Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2025–2026 годов , за подписями ДЮКОВА и АЛАЕВА зафиксированы два пункта, гласящие, что в адрес ФК «Спартак» допускаются как словесные оскорбления, так и оскорбительные жесты. Так что Талалаев действовал строго с Регламентом)
Ответить
_Sasha_
1764610042
Был бы Станкович, все бы сейчас писали какой он .....
Ответить
crf57
1764644941
ТАЛАЛАЕВ поймал звезду и не может остановиться, пора этого зарвавшегося тренеришку ставить на место!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 