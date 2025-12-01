Талалаев объяснил свое удаление со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком».

Талалаев получил красную карточку за неприличный жест в адрес арбитров.

Команда из Калининграда победила со счетом 1:0.

«Понятно, что надо быть сдержаннее. Мы являемся примером для подрастающего поколения. Но футбол – это эмоции, мы все время говорим об этом.

Я хочу, чтобы люди оценивали то, что происходит. У нас были вопросы с несколькими футболистами со скамейки «Спартака» еще во время матча, до того, как было принято решение (об удалении)», – сказал Талалаев.