Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Вадима Романова за слова после матча с «Балтикой». Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» заявил, что команда полностью контролировала игру.

«Спартак» уступил «Балтике» со счетом 0:1 в 17-м туре РПЛ.

Красно-белые играли в большинстве с 30-й минуты.

«Поражен словами исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Романова. Вы час играли в большинстве и уступили! А ты говоришь, что доволен футболистами... Постойте, счет на табло. 0:1! Удивительно!

При этом Романов почему-то не объяснил своим подопечным, какую опасность таят в себе ауты Бевеева. Ведь этот ход хозяев в итоге и сработал, привел к победному голу.

Ну, где концентрация у игроков «Спартака» при аутах?! Почему никто не прикрыл Беликова, Титкова? Вопросы. А тренеру все понравилось! Да уж... По мнению Романова, «Спартак» контролировал ход встречи. Ну как можно в большинстве ни одного гола не забить? Даже ничьей красно-белые не добились.

Что теперь ждет «Спартак»? Жалко команду. Такой состав, такой подбор игроков, но если тренер доволен после поражения... Мне сложно комментировать такие вещи.

На мой взгляд, Романов не стал никого винить, потому что просто-напросто заигрывает с футболистами. Понимаете? Вот в чем вся причина. Только ему надо четко понимать: главное – счет на табло.

Почему он так затянул с заменами, своевременно не выпустил еще одного атакующего игрока? Понятно же, что надо было реализовывать большинство.

«Спартак» – шестой, и до зимней паузы выше уже не поднимется. Неужели болельщики красно-белых довольны таким положением вещей?» – сказал Орлов.