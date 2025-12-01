Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»

Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»

Сегодня, 16:44
3

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Вадима Романова за слова после матча с «Балтикой». Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» заявил, что команда полностью контролировала игру.

  • «Спартак» уступил «Балтике» со счетом 0:1 в 17-м туре РПЛ.
  • Красно-белые играли в большинстве с 30-й минуты.

«Поражен словами исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Романова. Вы час играли в большинстве и уступили! А ты говоришь, что доволен футболистами... Постойте, счет на табло. 0:1! Удивительно!

При этом Романов почему-то не объяснил своим подопечным, какую опасность таят в себе ауты Бевеева. Ведь этот ход хозяев в итоге и сработал, привел к победному голу.

Ну, где концентрация у игроков «Спартака» при аутах?! Почему никто не прикрыл Беликова, Титкова? Вопросы. А тренеру все понравилось! Да уж... По мнению Романова, «Спартак» контролировал ход встречи. Ну как можно в большинстве ни одного гола не забить? Даже ничьей красно-белые не добились.

Что теперь ждет «Спартак»? Жалко команду. Такой состав, такой подбор игроков, но если тренер доволен после поражения... Мне сложно комментировать такие вещи.

На мой взгляд, Романов не стал никого винить, потому что просто-напросто заигрывает с футболистами. Понимаете? Вот в чем вся причина. Только ему надо четко понимать: главное – счет на табло.

Почему он так затянул с заменами, своевременно не выпустил еще одного атакующего игрока? Понятно же, что надо было реализовывать большинство.

«Спартак» – шестой, и до зимней паузы выше уже не поднимется. Неужели болельщики красно-белых довольны таким положением вещей?» – сказал Орлов.

Еще по теме:
Погребняк сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова 5
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак» 4
Тарпищев назвал лучшего футболиста «Спартака» – летом у него заканчивается контракт
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Романов Вадим Орлов Геннадий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1764597631
поражен дибилизмом генки-маразматика: вроде буквы использует те же, что и нормальные люди, а несет тупость всегда
Ответить
Юбиляр
1764597813
"Почему он так затянул с заменами, своевременно не выпустил еще одного атакующего игрока? Понятно же, что надо было реализовывать большинство" - с какими заменаМИ ??? - ВСЕГО ОДНА !!! Там действительно надо было замены начинать еще в перерыве делать!
Ответить
Главные новости
Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»
16:44
3
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
16:36
Погребняк сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
16:20
6
У Глебова автоматически продлился контракт с ЦСКА
16:09
1
ВидеоВандалы сломали статую Месси в Аргентине
15:50
2
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
Что означают жесты судей в футболе
15:20
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Все новости
Все новости
Португальский агент назвал трех россиян с большим будущим
16:56
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Карпин двумя словами оценил 2025-й год для сборной России
15:29
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
Тарпищев назвал лучшего футболиста «Спартака» – летом у него заканчивается контракт
14:53
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Карпин назвал единственную вещь, которая его нервирует в Москве
14:07
6
Думбия назвал самого безумного партнера в ЦСКА: «Глупости натворить умеет»
13:52
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
13:45
14
Сперцян рассказал, почему не дал Кордобе забить рекордный гол с пенальти
13:35
2
Видео«Рубин» пошутил над «Зенитом» из-за 1 удара в створ
13:08
9
Орлов объяснил высказывание, что Глушенков талантливее Аршавина
12:50
3
Губерниев назвал клуб РПЛ, в котором требуется «резать по живому»
12:42
3
Семак высказался о тяжелой травме у игрока «Зенита»
12:24
1
Пономарев назвал два клуба в РПЛ, которые играют красиво
12:13
5
Агент Бонгонда высказался о возможной продаже игрока «Спартаком»
11:56
5
Гусев высказался о давлении в «Динамо»
11:36
3
«Спартак» рассмотрит предложения по вингеру от европейских клубов
11:24
Оскорбительный жест Талалаева рассмотрят на заседании КДК
11:17
12
Сычев раскритиковал игроков «Спартака» за игру с «Балтикой»
11:05
1
Хавбеком «Динамо» заинтересовались два клуба из Бразилии
10:57
1
Галактионов назвал игрока «Локомотива», который блестяще сыграл с «Ростовом»
10:48
Виктор Гусев назвал лучшего игрока РПЛ в первой части сезона
10:25
2
Червиченко – о «Спартаке» в матче с «Балтикой»: «Карета превратилась в тыкву»
10:12
2
Комличенко: «Батраков пожертвовал бомбардирской гонкой ради меня»
09:58
2
Сычев назвал главную задачу ЦСКА в зимнее трансферное окно
09:23
1
«Спартак» может перехватить трансфер игрока у ЦСКА
08:52
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 