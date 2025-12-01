Жена Семака рассказала, что чуть не погибла: «Я была в секунде от смерти»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что вчера чуть не погибла.

«Я сегодня была в секунде от смерти. Пообедав с Лалой, болтая с мужем по телефону, выхожу на дорогу из-за капота машины, не заметив, что по маленькой однополосной дорожке, где ограничение скорости 40 км/час, несется автомобиль со скоростью 120.

Доля секунды и мой сегодняшний пост стал бы последним. Подолы пальто от встречного ветра раскрылись, взмывшись вверх.

От осознания произошедшего меня трясло еще очень долго…

Видела много видео свидетельств, где Ангел-Хранитель буквально выдергивал человека из лап смерти. «Не сегодня» – подумала я. Сегодня было как-то особенно тихо, не кричали вороны. Мне кажется, в тот самый день они будут повсюду…» – написала Анна на своей странице в соцсети.