  • Жена Семака рассказала, что чуть не погибла: «Я была в секунде от смерти»

Жена Семака рассказала, что чуть не погибла: «Я была в секунде от смерти»

Сегодня, 08:45
19

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что вчера чуть не погибла.

«Я сегодня была в секунде от смерти. Пообедав с Лалой, болтая с мужем по телефону, выхожу на дорогу из-за капота машины, не заметив, что по маленькой однополосной дорожке, где ограничение скорости 40 км/час, несется автомобиль со скоростью 120.

Доля секунды и мой сегодняшний пост стал бы последним. Подолы пальто от встречного ветра раскрылись, взмывшись вверх.

От осознания произошедшего меня трясло еще очень долго…

Видела много видео свидетельств, где Ангел-Хранитель буквально выдергивал человека из лап смерти. «Не сегодня» – подумала я. Сегодня было как-то особенно тихо, не кричали вороны. Мне кажется, в тот самый день они будут повсюду…» – написала Анна на своей странице в соцсети.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baggio80
1764569250
Так описала, как сцена из книги или фильма, что аж не верится в эту сказочку.
Ответить
Боцман59rus
1764573690
_ ну хоть какую-то книжку открыла, в поисках описания не состоявшейся трагедии, собственные мозги два слова связать не позволяют
Ответить
...уефан
1764575202
...каждому своя Аннушка с бидоном масла! А вообще, после подобных случаев, последнее, что хочется сделать - это писать посты и делиться этим, даже с самыми близкими. "Не верю!(с)...
Ответить
boris63
1764579564
Интересно, каким способом она определила скорость несущейся машины в 120 км/ч?
Ответить
rash1959
1764580817
сельдерея травой кормит, а сама с лалой котлетами подхарчёвывается на стороне.
Ответить
ScarlettOgusania
1764580884
"Подолы пальто от встречного ветра раскрылись, взмывшись вверх"... ...и тут Аня вспомнила, что забыла одеть трусы...) и вороны тихо кричали: "Аня, ёпрст..!"))
Ответить
rash1959
1764580977
Из-за капота своей Газели не заметила другую дуру на дороге.
Ответить
За что бан ?
1764584910
Тож е.б.е.л.е.й . , на реактивной тяге своего пукана пронёсся . Ага . Ещё с субботы бороздит просторы России . Объявленный ГАИ план "Перехват" результатов пока не дал .
Ответить
andr45
1764585737
Какой-то злой рок преследует «Zénite» То игрочишку пытаются стибрить, то жену насмерть сбить( PS ГРИГОРЯН «Я неоднократно говорил, Семак — это Иисус Христос» Если довериться Григоряну, то почему жену Семака зовут Анна, а не Мария?
Ответить
TimurT
1764588567
Боже, что теперь всем делать? Срочно ужесточить ПДД
Ответить
