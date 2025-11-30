Введите ваш ник на сайте
Мостовой – о Романове: «Я не знаю, кто это»

Сегодня, 15:32
2

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче красно-белых с «Балтикой» (0:1) в 17-м туре РПЛ.

«Я тысячу раз говорил: какая разница, кто стоит на бровке. Команды всегда могут сыграть на три результата. Обыграть, выиграть или сыграть вничью. Что ты сидишь там, что там. Многие же даже не знают, что на бровке у «Спартака» не Станкович, а какой-то Романов. Играют футболисты.

Я смотрел первый тайм, когда было удаление, подумал: слава богу, «Спартаку» повезло, удаление одного, второго. Думал, что они выиграют. Приехал, смотрю конец, а «Спартак» проигрывает. Думал: ничего себе. Чем футбол и прекрасен: многие читают книги, рассказывают, а получается так.

Но я бы не сказал, что «Спартак» играл хуже. Наоборот, лучше! После удаления ударов было много, но видите, как бывает. Один стандарт, вбрасывание аута и пиши пропало. И, кстати, заметьте, удалили Талалаева и команда в меньшинстве еще умудрилась выиграть!

Романов? Я не знаю, кто это, поэтому не могу оценивать», – сказал Мостовой.

  • Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября после увольнения Деяна Станковича.
  • Ранее 47-летний Романов был помощником серба, а до этого возглавлял молодежную команду и академию красно-белых.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Романов Вадим Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
volic
1764508863
Романов - Я не помню и не знаю кто такой мостовой.
Ответить
Январь 59
1764515720
Говорят что Мостовой тоже уже тренер, а вот сижу и думаю :"Мостовой тренер? Как тренер, он же ещё в Зените играет". А тот что в когда то был в Спартаке, ещё никогда никого не тренировал, поэтому я такого тренера не знаю. Человек никогда не работавший тренером, не может рассуждать о тренерской работе, Саша и тут тоже говорит, какая разница где он то тут то там. Саше пора на пенсию собираться, а он все о тренерской работе мечтает. Ну начал бы с детской команды в академии Спартака, так нет же он ниже РПЛ даже не рассматривает.
Ответить
  • Читайте нас: 