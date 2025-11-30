Мостовой – о Романове: «Я не знаю, кто это»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче красно-белых с «Балтикой» (0:1) в 17-м туре РПЛ.

«Я тысячу раз говорил: какая разница, кто стоит на бровке. Команды всегда могут сыграть на три результата. Обыграть, выиграть или сыграть вничью. Что ты сидишь там, что там. Многие же даже не знают, что на бровке у «Спартака» не Станкович, а какой-то Романов. Играют футболисты.

Я смотрел первый тайм, когда было удаление, подумал: слава богу, «Спартаку» повезло, удаление одного, второго. Думал, что они выиграют. Приехал, смотрю конец, а «Спартак» проигрывает. Думал: ничего себе. Чем футбол и прекрасен: многие читают книги, рассказывают, а получается так.

Но я бы не сказал, что «Спартак» играл хуже. Наоборот, лучше! После удаления ударов было много, но видите, как бывает. Один стандарт, вбрасывание аута и пиши пропало. И, кстати, заметьте, удалили Талалаева и команда в меньшинстве еще умудрилась выиграть!

Романов? Я не знаю, кто это, поэтому не могу оценивать», – сказал Мостовой.