Спартаковец Дмитриев назвал самого неприятного соперника в сезоне

Игорь Дмитриев, форвард «Спартака», дал комментарий после матча 17-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

Спартаковцы с 30-й минуты были в большинстве.

«Спартак» остался на 6-м месте.

Оставшийся соперник в этом году – «Динамо» (6 декабря).

– «Балтика» постоянно выносит мяч, играет в очень неприятный футбол. Как это казалось изнутри?

– Да, мы их видели, и сейчас то же самое было. Играли в основном длинными передачами, борьба, подборы.

– С учетом результата и игры это самый неприятный соперник?

– Да, наверное, такая единственная команда, которая с таким футболом.