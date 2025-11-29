Введите ваш ник на сайте
Талалаев прокомментировал победу над «Спартаком»

Вчера, 23:25
9

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

  • «Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве. На 33-й минуте был удален сам Талалаев.
  • Калининградцы поднялись на 4-е место.
  • Зимний перерыв «Балтика» точно проведет в топ-5.

– Какая ваша реакция на то, что сотворила команда вдесятером, так еще и без вас на скамейке?

– Ну, во‑первых, «без вас». Во‑вторых, а что мы сотворили? Мы уже побеждали «Спартак» и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее.

– В чем феномен вашей «Балтики»?

– Я не вижу никакого феномена. Просто качественная работа футболистов и тренерского штаба, всего клуба, и все.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (9)
BVG4
1764448476
Красиво! Без лишней скромности, но с достоинством!
Ответить
Серый212918
1764448674
Видимо остыл уже. Хорошо сказал.
Ответить
Интерес
1764448902
Когда аналогичное до матча звучало, воспринималось как фанаберия, а после матча...что тут скажешь в ответ, если на поле видели два разных коллектива???
Ответить
Феликс Михайлов
1764449937
Это называется - "опустили".
Ответить
VVM1964
1764449969
Ладно, должок вырос, так бывает !...
Ответить
koltatayev
1764452747
Ответить
Plyash
1764453259
Понесло хвальбишку , не остановить . Попроще будь , поскромнее , иначе словишь ... А так-то удачи , конечно .
Ответить
Novochek
1764453531
Мне кажется его место рядом с Путиным.Он крут.
Ответить
