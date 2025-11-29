Талалаев прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

«Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве. На 33-й минуте был удален сам Талалаев.

Калининградцы поднялись на 4-е место.

Зимний перерыв «Балтика» точно проведет в топ-5.

– Какая ваша реакция на то, что сотворила команда вдесятером, так еще и без вас на скамейке?

– Ну, во‑первых, «без вас». Во‑вторых, а что мы сотворили? Мы уже побеждали «Спартак» и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее.

– В чем феномен вашей «Балтики»?

– Я не вижу никакого феномена. Просто качественная работа футболистов и тренерского штаба, всего клуба, и все.