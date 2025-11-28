Латышонок рассказал о своем провале в «Зените»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок негативно оценил свое выступление в этом сезоне. 27-летний голкипер провел за петербуржцев 10 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов.

– С чем связываете свой спад в этом сезоне?

– Этот сезон начал плохо, пропустил сборы. Был разобранный, начало не удалось. И дальше просто не попал в свою игру и потерял место в старте. Сейчас будет зимняя пауза. Буду работать и доказывать свою состоятельность.

– Повлияла психология?

– Провалил первую часть сезона, так считаю.