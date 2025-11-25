В «Динамо» оценили кандидатуру Бубнова на пост главного тренера

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о готовности Александра Бубнова стать главным тренером бело-голубых.

– Сергей Степашин говорил о том, что дает слово офицера – если команда одержит четыре победы, Гусев продолжит работу на посту главного тренера. Это преемственность с тренерским штабом Карпина.

Но есть и другая преемственность – господин Бубнов, чемпион СССР в составе «Динамо», заявил о готовности возглавить команду. Рассматривается ли эта кандидатура?

– Мы не контактировали с Бубновым на эту тему.

– Планируете?

– Нет. При всем уважении – нет.