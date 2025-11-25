В «Динамо» оценили кандидатуру Бубнова на пост главного тренера

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о готовности Александра Бубнова стать главным тренером бело-голубых.
– Сергей Степашин говорил о том, что дает слово офицера – если команда одержит четыре победы, Гусев продолжит работу на посту главного тренера. Это преемственность с тренерским штабом Карпина.
Но есть и другая преемственность – господин Бубнов, чемпион СССР в составе «Динамо», заявил о готовности возглавить команду. Рассматривается ли эта кандидатура?
– Мы не контактировали с Бубновым на эту тему.
– Планируете?
– Нет. При всем уважении – нет.
- 17 ноября «Динамо» объявило об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.
- Бубнов завершил тренерскую карьеру в 2004 году. Он был главным тренером «Динамо-Газовика», «Славии Мозырь» (Беларусь), «Фабуса» и «Икара». Также Бубнов был ассистентом в «Ред Стар» (Франция), скаутом в «Динамо-Газовике» и «Динамо К» (Украина).
Источник: «РБ Спорт»