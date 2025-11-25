Стала известна ситуация с тренерской лицензией у Романова

Вадим Романов успеет завершить год в роли исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

У 47-летнего тренера нет лицензии PRO (только А). Сейчас он руководит красно-белыми в статусе и.о., но по регламенту так может продолжаться не более 30 дней.

Романов был назначен на нынешнюю должность 11 ноября, а последний матч «Спартак» проведет в этом году 6 декабря.

«Следующий набор в Академию РФС начнется 3 декабря (чтобы попасть в группу, нужно пройти конкурсный отбор), само обучение стартует 9 апреля. До этого момента главным Романов быть не сможет (пройдет 5 матчей включая «Зенит» и «Локо»).

Зато сразу со стартом учебы (длится 1,5 года), такое право дают, можно работать параллельно. Ну это если зимой «Спартак» не найдет другого специалиста на эту роль», – написал журналист Иван Карпов.