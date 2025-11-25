Генич назвал единственное обстоятельство, которое поможет Романову остаться в «Спартаке»

Комментатор Константин Генич оценил перспективы Вадима Романова остаться на посту главного тренера «Спартака».

«Вадик не останется главным тренером. Я думаю, он прекрасно понимает, что не останется главным тренером.

В одном только случае это возможно. Даже не четыре победы подряд во всех матчах до конца сезона. Только в том случае, если, как в «Спартаке» принято, игроки – Барко и другие – соберутся, пойдут к руководству и скажут: «Нам так нравится Вадим Юрьевич, такая классная атмосфера, нас так всех раскрывают, не надо искать другого тренера», – сказал Генич.