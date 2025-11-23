«Война на поле»: Мусаев – после матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

«Увидели яркий, содержательный матч. Начало матча было неправильное с нашей стороны, много ошибались. Понравилось, как отреагировали на пропущенный гол. После него стали играть правильнее, хорошо атаковали через фланги и полуфланги. Во втором тайме хотели забрать победу. Наверное, счет по игре, хотя мы были чуть‑чуть ближе к победе. Надо убрать ошибки и развивать то, что хорошо получалось.

В последнее время все матчи – война на поле. Нужно ее выигрывать и играть в футбол», – сказал Мусаев.