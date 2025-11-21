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«Был в шоке»: Мостовой вспомнил, как его обманом отчислили из академии ЦСКА

21 ноября 2025, 15:30

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как его убрали из академии ЦСКА после десяти лет обучения.

– Сильный удар был по мне. Я был в ЦСКА с самого первого набора. Есть фотографии, из двух сотен там 200 детей к выпуску осталось, наверное, человека два. Я и представить себе не мог, что уберут и меня.

Я был еще маленький, не понимал многого. Там пошел такой разговор: ты сейчас в аренду пойдeшь, затем вернeшься. А вскоре мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать. Я то думал подписываю про аренду документ, а потом читаю: «прошу отчислить меня из Академии ЦСКА».

Когда понял, что произошло, был в шоке. Оказался в команде «Крылатское». Чтоб вы понимали, если академия ЦСКА и «Зенита» – это высшая лига, то «Крылатское» это ниже второй. Там ребята уже в 14 лет курили.

Неделю там провел, и эту неделю ходил весь черный. Из школы родителям звонили: «Что происходит?». Мама отвечала: «Не трогайте его пожалуйста пока».

Она дала мне небольшую паузу, чтобы прийти в себя. А через неделю осознали, что нужно двигаться дальше, пошли на просмотры. Даже в «Спартаке» был какое-то время.

– И что?

– Неделю тренировался. Мне казалось, кстати, очень хорошо я там себя проявлял. Многое получалось, но после недели занятий мне сказали, что у нас плюс-минус такие же ребята есть и сейчас места нет. Я пошел в «Локомотив», там взяли.

  • Мостовой был в академии ЦСКА с 2002 по 2012 год.
  • Затем ушел в школу «Локомотива», где играл до 2015 года.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Мостовой Андрей
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