Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру петербургской команды в этом сезоне.

– Почему не удается [вернуть уверенное лидерство], лучше ответить тренеру. Мне кажется, что состав у «Зенита» становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава.

– Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул?

– Я об этом не думаю, еще так много играть. Сейчас у «Зенита», по большому счету, хороший график. Если они в четырех играх победят, думаю, на зимний перерыв уйдут на первом месте.