Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру петербургской команды в этом сезоне.
– Почему не удается [вернуть уверенное лидерство], лучше ответить тренеру. Мне кажется, что состав у «Зенита» становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава.
– Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул?
– Я об этом не думаю, еще так много играть. Сейчас у «Зенита», по большому счету, хороший график. Если они в четырех играх победят, думаю, на зимний перерыв уйдут на первом месте.
- «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ по итогам 15 туров.
- Отставание от «Краснодара» и ЦСКА – 3 очка.
Источник: «Р-Спорт»