Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич определил главную звезду отечественного футбола. Это Андрей Аршавин.

– Кто главная звезда российского футбола за все годы?

– Сложный вопрос. И Артем Дзюба, и Андрей Аршавин своей игрой выводили людей на улицы. В 2018 и 2008 году.

Но у Дзюбы не было такой европейской карьеры, как у Аршавина. Если они в Европе будут идти по одной улице, Аршавина будут узнавать больше, чем Дзюбу. Конечно, Аршавин сыграл важную роль в плане интеграции России в международный футбол.