Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич определил главную звезду отечественного футбола. Это Андрей Аршавин.
– Кто главная звезда российского футбола за все годы?
– Сложный вопрос. И Артем Дзюба, и Андрей Аршавин своей игрой выводили людей на улицы. В 2018 и 2008 году.
Но у Дзюбы не было такой европейской карьеры, как у Аршавина. Если они в Европе будут идти по одной улице, Аршавина будут узнавать больше, чем Дзюбу. Конечно, Аршавин сыграл важную роль в плане интеграции России в международный футбол.
- Аршавин в 2009-2012 годах был в «Арсенале».
- В 105 матчах АПЛ у Андрея 23 гола.
- Сейчас Аршавин занимает административный пост в «Зените».
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова