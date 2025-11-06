Орлов раскритиковал игрока «Зенита»: «Вообще из другой лиги»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо» (1:3). Он раскритиковал двух футболистов – Лусиано Гонду и Александра Соблева.

«Лусиано с Соболевым оказались совершенно не готовы к игре. Сколько они потеряли мячей! Лусиано сейчас совсем другой, чем был ещe недавно. Не знаю, по какой причине он долго не играл, но вместе с Соболевым они не выглядели футболистами, способными что-то сделать.

Соболев – это вообще игрок из другой лиги. В прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него большой успех, что его выпускают за «Зенит». Но для «Зенита» это минус. Он же ничего не даeт команде. Когда выходят Глушенков, Педро, сразу видно – другой уровень. Только слепой не видит и глухой не слышит, что говорят все специалисты об игре Соболева в «Зените». Я не слышал, чтобы кто-то восторгался: «Смотрите-ка, как Соболев помогает «Зениту»!» А вы слышали?» – сказал Орлов.