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  • Орлов раскритиковал игрока «Зенита»: «Вообще из другой лиги»

Орлов раскритиковал игрока «Зенита»: «Вообще из другой лиги»

6 ноября 2025, 18:33
14

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо» (1:3). Он раскритиковал двух футболистов – Лусиано Гонду и Александра Соблева.

«Лусиано с Соболевым оказались совершенно не готовы к игре. Сколько они потеряли мячей! Лусиано сейчас совсем другой, чем был ещe недавно. Не знаю, по какой причине он долго не играл, но вместе с Соболевым они не выглядели футболистами, способными что-то сделать.

Соболев – это вообще игрок из другой лиги. В прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него большой успех, что его выпускают за «Зенит». Но для «Зенита» это минус. Он же ничего не даeт команде. Когда выходят Глушенков, Педро, сразу видно – другой уровень. Только слепой не видит и глухой не слышит, что говорят все специалисты об игре Соболева в «Зените». Я не слышал, чтобы кто-то восторгался: «Смотрите-ка, как Соболев помогает «Зениту»!» А вы слышали?» – сказал Орлов.

  • Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года.
  • В этом сезоне он забил 3 гола в 12 матчах РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Гонду Лусиано Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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Иван Петров 1986
1762443514
Ты как-то его хвалил. Забыл уже?
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САДЫЧОК
1762444272
Почему? Очень даже помогает Соболев всем своей игрой.Это не обязательно Зениту.
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Cleaner
1762444323
Я слышал, что все РЖУТ над тем, что Зенит выбросил ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ евро коту под хвост, когда подписал Соболева!!!...)))
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власик
1762444890
Орлову известна фамилия Семак. Это талантище загубило не одного хорошего игрока. Из них и Лусиано, и Прохин, и Щетинин, и Круговой. По этому пути идет Шилов, которому нужно срочно бежать от Семака. Зато в команде с возрастом 28+ более десятка игроков. Откуда возьмется высокая скорость командной игры? И куда смотрит Миллер? Не верю, что его устраивает это чудо
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Тинез Розоп
1762445040
А Вам не кажется , что Галина Рыловна это акк Соболева?)…
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...уефан
1762445080
...Говорите, Геннадий, не тормозите)...
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FCSpartakM
1762445842
"Лусиано сейчас совсем другой, чем был ещe недавно"- да он ограниченный игрок в целом. Да, полезный в моментах, но я тут писал еще, что за него оверпереплатили. Это Комличенко +/-. Да и в целом он не сильнее того же Соболя. Просто Соболь с футболом закончил, как и многие паспортисты в зените. Контракт есть, будут титулы рано или поздно. В Спартаке, КС это был совсем другой игрок. А по матчу, никому кубок не нужен на таких стадиях, когда можно вылететь спокойно в регионы.
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Taps
1762449516
Два самых мерзких футболиста: Кордоба и Соболев.
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АК 68
1762449942
"Александр обрёл уверенность в себе,которой ему не хватало на первых порах в Зените. На данный момент он один из лидеров сине-белоголубых. Борется, выгрызает. Для нашего футбола это то, что нужно. Страсть, харизма, упорство! Всё это у сегодняшнего Соболева есть. " - Геннадий Орлов.
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zigbert
1762455600
А как они будут готовы если выходят на поле от случая к случаю.
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