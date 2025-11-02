Реакция Талалаева на победу «Балтики» над «Ахматом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Я очень рад, это была одна из важнейших игр, которая определяла наше будущее, куда мы пойдем – наверх для самоутверждения бороться, или же в середину таблицы. Честно, меня удивило качество игры в первом тайме, удивило в положительную сторону, что бывает очень редко.

Я всегда уверен в своих футболистах, но то, что будет создано столько моментов с крепким, дисциплинированным, боевитым «Ахматом», меня очень удивило. Я считаю, что по созданным моментам в первом тайме мы могли себе упростить игру – забивать второй гол и спокойно входить в перерыв», – сказал Талалаев.