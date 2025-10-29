Бубнов назвал причину, по которой «Локомотив» не станет чемпионом

Александр Бубнов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Акроном». Команды сыграли со счетом 1:1 в 13-м туре РПЛ.

«Локомотив» вот так вот теряет очки, и, чувствую, будет продолжать терять, и вот поэтому они не станут чемпионами.

Но вот такие команды, как «Акрон», как «Пари НН», «Балтика», их обыгрывать нужно, потому что вы по всем параметрам сильнее», – сказал Бубнов.