В РФС прояснили ситуацию с заявкой на проведение Евро-2032

В Российском футбольном союзе прокомментировали публикацию Daily Mail о желании РФ провести чемпионат Европы в 2032 году вместо Италии.

«Заявку на Евро-2032 мы подали официально еще в 2022 году. Тогда же об этом все и писали. Нового с тех пор ничего не было.

Просто Daily Mail, видимо, на основе слов [главы РФС Александра] Дюкова пару дней назад решили так подать свою новость», – сообщили в пресс-службе.