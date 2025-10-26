Назван наиболее стабильный клуб в РПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо». Петербуржцы выиграли в 13-м туре РПЛ со счетом 2:1.

«Зенит» – самый стабильный клуб РПЛ и всегда добавляет. На дистанции сезона с ним мало кто может сравниться по надежности. Конечно, в первую очередь это происходит из-за глубины состава. В «Зените» есть 20 игроков, претендующих на место в старте.

Перспективы «Динамо»? В этом сезоне им будет сложно на что-то хорошее претендовать. Топ-3 – точно нет. Может, в шестерку сильнейших попадут», – сказал Канчельскис.