Матч «Зенит» – «Динамо» назвали «бездарным»

Блогер Михаил Борзыкин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (2:1).

«Бездарная игра в исполнении обеих команд. Динамовская оборона была организована таким образом, что главная загадка – как она пропустила всего два. Еще один ребус – если у «Динамо» было мало игроков в обороне, то почему их было мало и в атаке? Где игроки-то, Валера?

«Зенит»-то свою задачу выполнил – победил. С дедом Ерохиным на последних минутах, плачущими по каждому поводу бразилами, с кривой, косой, неуклюжей комбинационной игрой. Со всеми привычными атрибутами. Но – победил. Поэтому вопросов больше к «Динамо», у которого по цифрам вообще-то самая крутая атака. Была. Судя по обратным заменам, что-то пошло – и весь матч шло – не так.

Скучно. Надеюсь, хоть по судейству выскажутся оба тренера», – написал Борзыкин.