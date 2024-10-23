«Спартак» перенес отставку Станковича

Руководство «Спартака» изменило планы насчет отставки главного тренера Деяна Станковича.

Изначально у клуба были планы уволить серба вчера, 22 октября. В этот же день хотели назначить Луиса Гарсию Пласу, сообщал писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.

Однако пока Станкович остается на посту. Отставка перенесена на более поздний срок.