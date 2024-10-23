«Спартак» перенес отставку Станковича

Руководство «Спартака» изменило планы насчет отставки главного тренера Деяна Станковича.
Изначально у клуба были планы уволить серба вчера, 22 октября. В этот же день хотели назначить Луиса Гарсию Пласу, сообщал писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.
Однако пока Станкович остается на посту. Отставка перенесена на более поздний срок.
- Деян в «Спартаке» с лета 2024 года.
- Команда отстает от 1-го места на 7 очков.
- Контракт с Гарсией Пласой уже согласован.
Источник: «Бомбардир»