  В «Динамо» не стали отказываться от задачи выиграть трофей в дебютном сезоне Карпина

В «Динамо» не стали отказываться от задачи выиграть трофей в дебютном сезоне Карпина

Сегодня, 17:17

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не корректировал цели, озвученные перед стартом сезона.

  • В июне московскую команду возглавил Валерий Карпин.
  • Динамовцы идут на 8-м месте в РПЛ после 12 туров.
  • В FONBET Кубке России они занимают 3-ю строчку в группе с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».

– Минус 10 очков от первого места, минус 8 – от первой тройки. Как оцените этот результат?

– Не тот результат, который бы нас удовлетворял. Видим себя в тройке по составу. Хотим, чтобы команда была выше. Все вместе работаем над улучшением результатов.

– Перед стартом сезона экс-глава совета директоров клуба Дмитрий Гафин говорил о том, что задача на сезон – трофей. Нет ощущения, что с таким футболом и результатом надо задачу менять?

Идет первая половина сезона, не доигран первый круг. В Кубке только первая стадия турнира. Поднимать вопрос о смене задачи не стоит.

– Что заставляет вас верить, что задача может быть решена?

– Есть ситуация изнутри – штаб работает интенсивно, в команде много новичков, которые проходят адаптацию. У нас, к сожалению, много травм.

Мы недобираем очков – при этом у нас большое количество созданных моментов и ударов. Пропускаем много голов, несмотря на то, что количество ударов по нашим воротам небольшое – третий результат в лиге.

Надо разбираться с причинами, что это – неудачное стечение обстоятельств или допущенные персональные ошибки.

РПЛ опубликовала календарь до конца 2025 года 1
Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Оборону «Динамо» назвали «проходным двором» 4
Источник: «РБ Спорт»
18+
