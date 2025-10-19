Мостовой прокомментировал 3:0 «Локо» против ЦСКА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (3:0).

У «Локо» забивали только россияне.

Красно-зеленые вышли в лидеры РПЛ.

Следующий соперник – «Акрон» (26 октября).

«Начало матча «Локомотива» и ЦСКА было сильное. Моменты в обе стороны были. Я не знал составы. Мне сказали, что не будут играть Мойзес, Акинфеев и Алвес. Плюс мы видели, что Дивеев получил по носу. Это серьeзно!

Мойзес – это один из сильнейших защитников чемпионата. Акинфеев – это потеря. Это сказалось. Но не думал, что так. 3:0! Думаю, что никто такого не ожидал. Тем более что ЦСКА шeл на первом месте. Сейчас снова всe ровно в таблице. Смотришь на верх – и все рядом. Даже «Спартак», – сказал Мостовой.