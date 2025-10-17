Радимов встал на защиту «Зенита»: «Некоторые комментарии просто не могу понять»

Владислав Радимов ответил на критику «Зенита» со стороны экс-президента «Локомотива» Николая Наумова.

В частности, он постарался развенчать миф о слабой работе клубной академии.

«Зенит» 6 раз подряд становился чемпионом с 2019 по 2024 год, а в прошлом сезоне уступил титул «Краснодару».

В этом сезоне РПЛ петербуржцы набрали 20 очков в 11 турах и занимают 4-е место в лиге.

Отставание от лидирующего ЦСКА – 4 балла.

«Некоторые комментарии, просто не могу понять.

Я уже неоднократно это говорил и могу повторить еще раз: при Семаке «Зенит» завоевал чемпионство шесть раз подряд – счастливы болельщики, в восторге город.

А тем, кто критикует, советую – совсем не трудно посмотреть, что выиграл «Локомотив» – ничего.

И скажу, что за это время десятки пацанов из Петербурга увидели большой футбол, прошли путь от юношей до космической «Газпром Арены», а сейчас успешно выступают в РПЛ. Да, в других клубах тоже.

Кстати, советую обратить внимание на количество воспитанников «Зенита» в РПЛ – более 30! А у «Локо» 20 соберем? Лучше, чтобы каждый занимался своим делом», – сказал Радимов.