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  • Радимов встал на защиту «Зенита»: «Некоторые комментарии просто не могу понять»

Радимов встал на защиту «Зенита»: «Некоторые комментарии просто не могу понять»

17 октября 2025, 15:59
10

Владислав Радимов ответил на критику «Зенита» со стороны экс-президента «Локомотива» Николая Наумова.

В частности, он постарался развенчать миф о слабой работе клубной академии.

  • «Зенит» 6 раз подряд становился чемпионом с 2019 по 2024 год, а в прошлом сезоне уступил титул «Краснодару».
  • В этом сезоне РПЛ петербуржцы набрали 20 очков в 11 турах и занимают 4-е место в лиге.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 4 балла.

«Некоторые комментарии, просто не могу понять.

Я уже неоднократно это говорил и могу повторить еще раз: при Семаке «Зенит» завоевал чемпионство шесть раз подряд – счастливы болельщики, в восторге город.

А тем, кто критикует, советую – совсем не трудно посмотреть, что выиграл «Локомотив» – ничего.

И скажу, что за это время десятки пацанов из Петербурга увидели большой футбол, прошли путь от юношей до космической «Газпром Арены», а сейчас успешно выступают в РПЛ. Да, в других клубах тоже.

Кстати, советую обратить внимание на количество воспитанников «Зенита» в РПЛ – более 30! А у «Локо» 20 соберем? Лучше, чтобы каждый занимался своим делом», – сказал Радимов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Радимов Владислав
Комментарии (10)
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Каратель помойников
1760706459
А можно не 30,а хотя бы 5 фамилий.буланиха совсем запилась
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zra78
1760706920
Ну во первых все мы знаем эти купленные чемпионства и назвал бы хоть с десяток фамилий этих воспитанников
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NewLife
1760710397
"увидели большой футбол, прошли путь от юношей до космической «Газпром Арены», а сейчас успешно выступают в РПЛ. Да, в других клубах тоже." Раньше ютились в фавелах, а Газпром сделал их миллионерами на радость российским пенсионерам))
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Цугундeр
1760711488
) О! Ладику дали косарь и сказали написать панегирик ..))
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FWSPM
1760717002
просто кладезь талантов... паспорта не успевают выписывать всем
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Spartak_forv@
1760719827
У Зенита бюджет в три раза больше Локо. На этом предлагаю больше не сравнивать
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