Мостовой предложил, как повысить интерес к матчам сборной России

Александр Мостовой порассуждал о товарищеских встречах с участием сборной России.

Отстранение от международных турниров длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.

В октябре российская сборная победила Иран (2:1) и Боливию (3:0) в товарищеских матчах.

«Если честно, то эти товарищеские матчи сборной уже немного надоели. Ничего нового в них мы не видим. Хорошо, что хоть соперники были в этот раз более-менее, а не Бруней или Гренада. Все эти матчи уже приелись.

Например, пусть сборная России слетает в ту же Боливию и там сыграет против них. Гораздо ведь интереснее будет смотреть такой матч», – сказал Мостовой.