Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  Мостовой предложил, как повысить интерес к матчам сборной России

Мостовой предложил, как повысить интерес к матчам сборной России

Сегодня, 19:50

Александр Мостовой порассуждал о товарищеских встречах с участием сборной России.

  • Отстранение от международных турниров длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.
  • В октябре российская сборная победила Иран (2:1) и Боливию (3:0) в товарищеских матчах.

«Если честно, то эти товарищеские матчи сборной уже немного надоели. Ничего нового в них мы не видим. Хорошо, что хоть соперники были в этот раз более-менее, а не Бруней или Гренада. Все эти матчи уже приелись.

Например, пусть сборная России слетает в ту же Боливию и там сыграет против них. Гораздо ведь интереснее будет смотреть такой матч», – сказал Мостовой.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Мостовой Александр
