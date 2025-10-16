Орлов назвал тренера клуба РПЛ «авантюристом»: «Где он показал себя, что выиграл?»

Геннадий Орлов критически высказался о работе Алексея Шпилевского на посту главного тренера «Пари НН».

«Все настоящие тренеры прежде всего заботятся о защите своих ворот. И все эти разговоры о том, что Шпилевский ставит атакующий футбол, говорят о том, что он – авантюрист.

Ставить надо игру во всех линиях, прежде всего, в обороне, и должна быть гармония. И я вообще не слышал про его феномен – где он показал себя, что он выиграл?

Я думаю, это агент с помощью журналистов создали реноме, начали расписывать достижения человека, это все повлияло на руководство «Пари НН»...

А в итоге что? Игра сырая. Да и набор игроков совсем не такой, как у московских команд. Так что пока Шпилевский никак себя не проявил как тренер, ни в чем», – заявил Орлов.