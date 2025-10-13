Ловчев определил самую слабую линию сборной России

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что у сборной России есть проблемы в обороне.

Россия в пятницу обыграла Иран – 2:1.

Во вторник будет второй октябрьский товарищеский матч – против Боливии.

«У нас есть Воробьев, Батраков, Головин, братья Миранчуки. У нас сейчас только сложности в обороне. Им нужно играть в одном и том же составе, чтобы радовать глаз.

К нам потихоньку приезжают сильные сборные. С иранцами мы играли неплохо, но не понравилась игра в защите», – сказал Ловчев.