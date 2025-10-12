Аршавин ответил на вопрос о конфликте с Глушенковым

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин опровергнул информацию о конфликте с Максимом Глушенковым.
«У меня нет конфликта с Глушенковым. Естественно, Максим сказал, что Радимов лучше меня разбирается в футболе, он же его выбрал лучшим игроком матча. А так, конечно, я лучше Радимова разбираюсь в футболе», – сказал Аршавин.
- Глушенков забил гол и сделал ассист в 9-м туре РПЛ против «Краснодара» (2:0), однако Аршавин назвал лучшим игроком матча Луиса Энрике.
- В следующей игре с «Оренбургом» (5:2) Глушенков оформил покер и был признан лучшим игроком встречи по версии Владислава Радимова.
- После этого Глушенков заявил, что Радимов разбирается в футболе.
Источник: Sport24