Аршавин ответил на вопрос о конфликте с Глушенковым

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин опровергнул информацию о конфликте с Максимом Глушенковым.

«У меня нет конфликта с Глушенковым. Естественно, Максим сказал, что Радимов лучше меня разбирается в футболе, он же его выбрал лучшим игроком матча. А так, конечно, я лучше Радимова разбираюсь в футболе», – сказал Аршавин.