Аршавин не хочет отдавать половину дохода на детей от Барановской

Андрей Аршавин обратился в суд с требованием пересмотреть условия выплаты алиментов Юлии Барановской.

По действующему решению экс-игрок «Зенита» выплачивал четверть своих доходов на содержание троих общих детей. Однако сейчас эти отчисления превышают половину его заработка. В связи с этим Аршавин ходатайствует о снижении суммы выплат: с апреля 2026 года он предлагает перечислять лишь одну шестую дохода – и только на обеспечение младшего сына Арсения.

Старший сын Аршавина и Барановской уже достиг совершеннолетия, а их дочь станет взрослой в следующем году. Кроме того, у Аршавина есть ещe двое детей от других отношений, что также отражено в его иске.