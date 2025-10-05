Введите ваш ник на сайте
Подробная характеристика на нового главу «Динамо»

Сегодня, 16:39

Бывший пресс-атташе сборной России, телеведущий Илья Казаков охарактеризовал нового главу совета директоров «Динамо» Александра Ивлева.

  • «Динамо» занимает 8-е место в РПЛ с 15 очками после 11 игр.
  • Предыдущий председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ушел в отставку 2 октября.
  • Он занимал этот пост с января, а в клубе работал с 2019 года.

«Кто такой Александр Ивлев?

Биография известна. Любовь к «Динамо» тоже. Для футбольного мира, тем не менее, это имя новое.

Я посмотрел сейчас его интервью. О футболе ни слова. И, к сожалению, все интервью старые.

Спокойный человек с умными глазами и тихим голосом. Говорит о темах, которые понятны не многим.

Предшественник Ивлева Дмитрий Гафин, был персоной публичной – шел к прессе и в хорошие для «Динамо» дни, и в плохие.

Отвечал за спортивный блок. И к этому блоку, как понимаю, возникли вопросы, которые все еще стоят. Без оптимизма их не поднять. Но вопрос, будет ли Ивлев столько же публичен? Как Гафин или как Олег Малышев – чья биография определенным образом так похожа.

Тоже аудитор. Тоже болельщик с младых ногтей. Тоже член одной из клубных структур – и, наконец, генеральный директор.

Что еще?

Ивлев профессионал в том, что касается маркетинга. Правда, «Динамо» и без того клуб образцовый с точки зрения маркетинга, бизнеса, промо. Все это вахта Павла Пивоварова, к которому вопросов минимум.

Пересечение? Задвоенность? Не думаю. Как и не уверен, что Ивлев с ходу будет принимать решения в спортивном блоке.

Что же тогда?

Опять же, вернемся к биографии. Я не очень понимаю, что такое набсовет РУСАДА. И что такое консультативный совет «Динамо». С точки зрения задач.

Ивлев, например, член попечительского совета консерватории им Чайковского. Кстати, там он обозначен как эксперт по финансовым рынкам.

Вероятно, это и есть его основная миссия в «Динамо» – нарастить финансовую мощь клуба.

Впрочем, посмотрим. Футбольный мир такой, что шила в нем не утаишь. В течении ближайших недель много станет известно.

Но эта тенденция – когда клуб возглавляет топ-менеджер из нефутбольной среды, набирает обороты. На следующей неделе получим подтверждения», – написал Казаков.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Динамо
