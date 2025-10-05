Введите ваш ник на сайте
Фанатов «Зенита» призвали не надеяться на чемпионство

Сегодня, 09:55
12

Журналист «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ «Акрон» – «Зенит» (1:1).

  • «Зенит» вел в счете.
  • «Акрон» на 90+5 минуте не реализовал пенальти.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

«Ну что, неделю посравнивали Максима Глушенкова с Аршавиным, сделали «Зенит» фаворитом гонки, а теперь фиксируем камбэк классической команды Семака.

Команды, которая уже два года живет в лайт-режиме: выдаст один топ-матч туров за 10, покуражится с каким-нибудь Оренбургом (если у Глушенкова полетит), а после чудом отскочит от «Акрона».

Самый острый момент «Зенита» после гола Педро в Самаре – бразильские танцы перед камерой. Дальше – 0 ударов к перерыву, странные замены (Энрике – центрфорвард, а Кассьерра и Гонду получают 15 минут) и непонимание, как взламывать даже очень спорного качества оборонительный блок.

Потому что уже нет ни скоростей, ни желания. По-моему, так играют с мужиками по воскресеньям, где единственная цель – подвигаться для здоровья, пробить на технику и пойти пить пиво.

Но «Зенит» с такой мотивацией рассчитывает на титулы. Да, в нынешней РПЛ (и с учетом превосходства состава) этого состояния хватает, чтобы до последнего оставаться в гонке. Возможно, получится зацепить Кубок.

Но никакого чемпионства с таким настроем и отношением, конечно, не будет», – считает Волотко.

Источник: телеграм-канал Леонида Волотко
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1759648264
После Н.Г включат Газпром ресурсы. Второй юбилей на носу…
Ответить
vvv123
1759649639
Уберите Семака и все будет ОК!
Ответить
FCSpartakM
1759650256
"Ну что, неделю посравнивали Максима Глушенкова с Аршавиным, сделали «Зенит» фаворитом гонки, а теперь фиксируем камбэк классической команды Семака. В принципе дальше можно не читать. В этом предложении весь тот фарс, который питерские эксперты впихивали 2 недели.
Ответить
NewLife
1759650773
Не хочется уподобляться некоторым местным кретинам и радоваться, что "Акелла промахнулся". С другой стороны, уже тошнит от хвалебного словоблудия тв шушары и синитовских прихвостней с прогнозами из разных интернет помоек, постоянно размещающих б омжей на первом месте. Хлебните уже своего бояра и заткнитесь)
Ответить
Garrincha58
1759652260
Я ещё в пролом году говорил с этим тренером вообще никогда и ничего не светит, но богачи из Газпрома всё ещё надеются И одно не понятно зачем всё это надо!
Ответить
Plyash
1759652709
Господину Семаку ещё пять сезонов радовать болельщиков великого Зенита . Ребята из славного града Питер , наберитесь терпения . Главное , не свихнуться .
Ответить
Каратель помойников
1759655736
Опять перенос юбилея?
Ответить
Цугундeр
1759655818
)) Прямо пригвождает Зенит своими стрелами молоденький, но уже даже не журналист, а какой-то зам. зама "СЭ", имеющий про-спартаковскую репутацию. Заказ? -Заказ!))
Ответить
Дубина
1759656564
Просто позор!!! ЗПРФ...
Ответить
  • Читайте нас: 