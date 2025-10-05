Фанатов «Зенита» призвали не надеяться на чемпионство

Журналист «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ «Акрон» – «Зенит» (1:1).

«Зенит» вел в счете.

«Акрон» на 90+5 минуте не реализовал пенальти.

«Зенит» проводит 100-й сезон.

«Ну что, неделю посравнивали Максима Глушенкова с Аршавиным, сделали «Зенит» фаворитом гонки, а теперь фиксируем камбэк классической команды Семака.

Команды, которая уже два года живет в лайт-режиме: выдаст один топ-матч туров за 10, покуражится с каким-нибудь Оренбургом (если у Глушенкова полетит), а после чудом отскочит от «Акрона».

Самый острый момент «Зенита» после гола Педро в Самаре – бразильские танцы перед камерой. Дальше – 0 ударов к перерыву, странные замены (Энрике – центрфорвард, а Кассьерра и Гонду получают 15 минут) и непонимание, как взламывать даже очень спорного качества оборонительный блок.

Потому что уже нет ни скоростей, ни желания. По-моему, так играют с мужиками по воскресеньям, где единственная цель – подвигаться для здоровья, пробить на технику и пойти пить пиво.

Но «Зенит» с такой мотивацией рассчитывает на титулы. Да, в нынешней РПЛ (и с учетом превосходства состава) этого состояния хватает, чтобы до последнего оставаться в гонке. Возможно, получится зацепить Кубок.

Но никакого чемпионства с таким настроем и отношением, конечно, не будет», – считает Волотко.