Мостовой – о «Спартаке»: «Происходит все то, что я говорил»

Александр Мостовой обратил внимание на точность своих прогнозов в контексте результатов «Спартака».

Москвичи в воскресенье разгромили «Пари НН» со счетом 3:0.

«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.

Отставание от лидирующего ЦСКА – 3 очка. В следующем туре будет дерби с армейцами.

«Все, кто хаяли «Спартак» и несли бред, оказались неправы. Происходит всe то, что я говорил. Какая разница, что Станкович сидит на верху [на трибунах из-за дисквалификации]? Без него команда выиграла два матча.

Играют футболисты, поэтому и команда побеждает. Представьте, если «Спартак» сейчас обыграет ЦСКА. Что тогда будут говорить про Станковича?

Иногда слушаешь и читаешь такой бред от футбольных псевдоэкспертов. Всегда слушайте и смотрите Мостового!» – сказал Мостовой.