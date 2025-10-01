Жедсон высказался о шансах «Спартака» на чемпионский титул

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал борьбу красно-белых за победу в чемпионате России.

«Шансы «Спартака» на чемпионство? Мы не смотрим на таблицу. Главное – то, как мы работаем. Мы смотрим на результат конкретного матча. Сезон – это не три, семь или десять матчей. Мы работаем над тем, чтобы сформировать сильную команду», – сказал Жедсон Фернандеш.