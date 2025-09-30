Клопп сделал заявление о тренерском будущем

Юрген Клопп не исключил, что его тренерская карьера закончена.

«[После ухода из «Ливерпуля»] я просто отдыхал. Занимался спортом, наслаждался жизнью, виделся с внуками.

Я занимался обычными делами, понимая, что рано или поздно снова начну работать. Но в то же время я знал, что не тренером.

Никогда? Да, думаю, да. Но знать наверняка просто не могу. Мне 58. Если в 65 я снова начну тренировать, не хочу, чтобы все говорили: «Ты же заявил, что больше не будешь!» Э-э-э, простите, но в тот момент я так и думал», – сказал немец.