Клопп сделал заявление о тренерском будущем

Юрген Клопп не исключил, что его тренерская карьера закончена.
«[После ухода из «Ливерпуля»] я просто отдыхал. Занимался спортом, наслаждался жизнью, виделся с внуками.
Я занимался обычными делами, понимая, что рано или поздно снова начну работать. Но в то же время я знал, что не тренером.
Никогда? Да, думаю, да. Но знать наверняка просто не могу. Мне 58. Если в 65 я снова начну тренировать, не хочу, чтобы все говорили: «Ты же заявил, что больше не будешь!» Э-э-э, простите, но в тот момент я так и думал», – сказал немец.
- Сейчас Клопп руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
- В прошлом году он покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
- Сообщалось об интересе к Клоппу в Саудовской Аравии.
Источник: The Athletic