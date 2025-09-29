Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Барселоной»

Сегодня, 20:20

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате прокомментировал отсутствие Арсена Захаряна в составе на матч с «Барселоной».

– Почему Захарян так и не вышел в матче против «Барсы?

– Арсен готов на все сто процентов. Тренер принял решение выпустить других игроков.

Захарян полностью здоров и ждет матчи своей сборной. Для него было бы отличной новостью попасть в окончательный список сборной России.

  • Российский полузащитник в этом сезоне поучаствовал в 2 матчах, проведя на поле суммарно 48 минут.
  • Без Захаряна «Сосьедад» уступил «Барселоне» со счетом 1:2.

Источник: Sport24
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона Захарян Арсен
