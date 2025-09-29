В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Барселоной»

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате прокомментировал отсутствие Арсена Захаряна в составе на матч с «Барселоной».
– Почему Захарян так и не вышел в матче против «Барсы?
– Арсен готов на все сто процентов. Тренер принял решение выпустить других игроков.
Захарян полностью здоров и ждет матчи своей сборной. Для него было бы отличной новостью попасть в окончательный список сборной России.
- Российский полузащитник в этом сезоне поучаствовал в 2 матчах, проведя на поле суммарно 48 минут.
- Без Захаряна «Сосьедад» уступил «Барселоне» со счетом 1:2.
Источник: Sport24