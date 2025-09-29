Генич одним словом описал игру «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры «Спартака» в этом сезоне.

Москвичи в воскресенье разгромили «Пари НН» со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.

Отставание от лидирующего ЦСКА – 3 очка. В следующем туре будет дерби с армейцами.

«То, как играет команда – это звоночек для руководства «Спартака». По результату пока ничего страшного не происходит.

Руководство, наверное, может цеплять, что нет поступательного движения по прогрессу игроков, по их правильному использованию. Могут рассматривать другие кандидатуры.

Станкович еще в прошлом сезоне своими желтыми карточками показал, что он экспрессивный тренер. Как его удержать в узде? Многие тренеры так себя ведут, просто не всех наказывают.

Понимаю ли я суть игры «Спартака»? Нет. Рандом. Я от своих слов не отказываюсь: Станкович тренер, который опирается на качество игроков, не на тактику. Может как угодно переставлять схемы, но он полагается исключительно на индивидуальные действия игроков.

Станкович не переиграет Бердыева на футбольном поле в плане тактики. Он может выиграть матч лишь благодаря качеству игроков, которые сделают разницу. Это тренер из категории: «привезите мне хороших, качественных футболистов, я какую-то коммуникацию налажу, игроки потренируются под моим руководством, выставлю их на игру и они сами все сделают».

У меня такое вот впечатление осталось по работе Станковича. Это не тренер, который расставит какие-то капканы на футбольном поле и поймает соперника, как Талалаев», – сказал Генич.