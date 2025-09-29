Введите ваш ник на сайте
Мостовой объяснил сложности в игре у «Краснодара»

Сегодня, 08:15

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что у основного состава «Краснодара» в наличии мало замен.

«Краснодар» оступился в матче с «Ростовом». Что думаете об игре «быков»?

– Я так и думал, что «Краснодару» будет тяжело. «Краснодар» проиграл «Зениту», сейчас ничья с «Ростовом», но в следующих играх они наберут. У них все нормально. Основной состав, конечно, все тянет на себе, две‑три замены только есть. В Кубке будет половинчатый состав. В следующем туре с «Ахматом» будет интересно посмотреть на «Краснодар». Грозненцы тоже хорошую серию выдали.

  • «Краснодар» занимает 3-е место в РПЛ с 20 очками после 10 туров.
  • 30 сентября «быки» сыграют дома с «Динамо» в FONBET Кубке России, а 4 октября примут «Ахмат» в игре чемпионата страны.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мостовой Александр
