Червиченко прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от просмотра матча с «Пари НН». Московская команды выиграла в 10-м туре РПЛ со счетом 3:0.

«Для «Спартака» было бы странно при таких затратах в трансферное окно не обыграть одного из аутсайдеров. Всe логично, сделали на классе и обыграли в одну калитку. На мой взгляд, это не показатель. Показателем будет матч с ЦСКА, насколько «Спартак» вышел из кризиса», – сказал Червиченко.