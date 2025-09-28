Реакция Ловчева на 3:0 «Спартака» с «Пари НН»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился наблюдениями от матча с «Пари НН». Московская команда выиграла в 10-м туре РПЛ со счетом 3:0.

«Соперник совсем слабенький, откровенно слабенький. Но удовлетворение есть. Спать буду спокойно.

Футболисты «Спартака» ловили кайф от такого футбола. А тренер «Пари НН» [Шпилевский], наверное, больше говорит, чем что‑то меняет. По большому счету команда не прибавляет», – сказал Ловчев.