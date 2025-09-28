Мостовой: «Станковича нет, а «Спартак» выигрывает»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу над «Пари НН». Встреча 10-го тура РПЛ закончилась в пользу красно-белых со счетом 3:0.

«Что-то как-то тихо и спокойно все. Не пойму, «Спартак» выиграл или проиграл? Многие же кричали, а сейчас...

Сколько очков до первого места? Никто не знает (смеется)? Ой ребята, ребята, все становится потихоньку на свои места, рано или поздно так и будет. Так что не хайте «Спартак», все нормально.

Тем более Станковича говорят нет, а «Спартак» выигрывает. С победой, спартаковцы. Слушайте Мостового, он всегда говорит правду», – сообщил Мостовой.