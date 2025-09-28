Тренер «Спартака» Сакич оценил победу над «Пари НН»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал победу над «Пари НН». Команда выиграла со счетом 3:0 в 10-м туре РПЛ.

– Ребята провели отличный матч. Мы с ними говорили о том, что ты показываешь такую игру, как ты готовишься на неделе. Ребята пахали, это был единый коллектив, команда понимала, что делать.

– Почему стали поздно делать замены?

– Потому что ребята показывали то, что мы требовали. Все молодцы. Вся команда заслуживает похвалы. Мы очень рады за каждого из них. Надеемся, что будем продолжать в том же духе.