Кержаков объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ

Александр Кержаков назвал две причины пребывания «Локомотива» на первом месте в таблице РПЛ.
«Локомотив» в начале сезона играл более ярко. Потом у них была серия из пяти ничьих в РПЛ. И даже в этом случае команда занимает промежуточную первую позицию.
Это говорит о том, что, во-первых, конкуренты тоже теряли очки. Во-вторых, «Локомотив», как и в предыдущем сезоне, показывает хороший футбол», – сказал Кержаков.
- У «Локо» 20 очков в 10 турах РПЛ. Столько же у «Краснодара», который уступает лишь по дополнительным показателям.
- Сегодня лидером может стать ЦСКА, если обыграет «Балтику».
Источник: «Чемпионат»