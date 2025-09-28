Кержаков объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ

Александр Кержаков назвал две причины пребывания «Локомотива» на первом месте в таблице РПЛ.

«Локомотив» в начале сезона играл более ярко. Потом у них была серия из пяти ничьих в РПЛ. И даже в этом случае команда занимает промежуточную первую позицию.

Это говорит о том, что, во-первых, конкуренты тоже теряли очки. Во-вторых, «Локомотив», как и в предыдущем сезоне, показывает хороший футбол», – сказал Кержаков.