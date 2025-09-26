Введите ваш ник на сайте
Агент Баринова подробно рассказал о варианте с ЦСКА

Сегодня, 17:46

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, объяснил, почему игрок не покинул клуб летом.

– «Локо» был готов отпустить Баринова этим летом?

– В клубе сказали, что пока нет бюджета на продление контракта. «Если у вас будет вариант летом, мы пойдем Диме навстречу и рассмотрим предложения – за его регалии, за его заслуги перед клубом».

– Речь шла о 2 миллионах евро для зарубежного клуба?

– Да. И о 3 – для российского. Сначала на связь вышли турецкие клубы: «Бешикташ», «Истанбул Башакшекир», «Самсунспор». Но до конкретики не дошло. Потом появился АЕК, Диме звонил (главный тренер клуба) Николич, греки готовы были заплатить 2 млн. Это был бы самовыкуп (из-за санкций). Предложение пришло в последнюю декаду августа и «Локомотив» не стал рассматривать его. Галактионов был категорически против отпускать игрока, не имея замены.

– А ЦСКА предлагал 3 миллиона?

– Насколько знаю, они прислали предложение в последний день окна и получили отказ. До обсуждения личных условий даже не дошло. В день рождения Димы на базу приехали все руководители и ему сказали: «Дим, ты наше все, мы ответим отказом, потому что у нас нет замены, и мы не намерены тебя терять».

  • 29-летний Баринов в этом сезоне провел за «Локомотив» 13 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
  • Он выступает за 1-ю команду красно-зеленых с 2015 года.
  • Контракт Баринова истекает летом.

«Локомотив» предложил новый контракт Баринову
ЦСКА прокомментировал сорвавшийся трансфер Баринова
Баринов – после ничьей с «Динамо Мх»: «Пару слов? У судьишки спросите»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
