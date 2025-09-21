В «Спартаке» решили больше не жаловаться на судей

Тренер «Спартака» Ненад Сакич дал понять, что в клубе решили больше не жаловаться на арбитров.

В 9-м туре «Спартак» победил дома «Крылья Советов» (2:1).

На игру был дисквалифицирован главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

– Сегодня были спорные игровые ситуации. Было ли в клубе собрание, где вы обсуждали, как нужно вести себя с арбитром? Реагировали вы сегодня довольно спокойно…

– Конечно, мы разговариваем и обсуждаем все моменты в клубе. Мы видим, что возражения судейским решениям ни к чему хорошему не приводят. Мы сегодня были спокойнее, хотя были моменты, в которые можно углубиться.

– Судья подходил к вам перед матчем поприветствовать?

– Да, мы поздоровались.