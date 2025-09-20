РПЛ. «Ахмат» на 94-й минуте вырвал победу над «Пари НН» в Саранске (2:1) и опередил «Спартак»

«Ахмат» в 9-м туре РПЛ победил в Саранске «Пари НН». Решающий гол на 90+4 минуте забил Мануэл Келиано.

«Ахмат» провел в РПЛ шесть матчей после возвращения Станислава Черчесова – ноль поражений. Тренер принял команду в зоне вылета.

Грозненцы поднялись на седьмое место, опередив «Спартак». «Пари НН» остается в зоне вылета.