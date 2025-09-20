Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Ахмат» на 94-й минуте вырвал победу над «Пари НН» в Саранске (2:1) и опередил «Спартак»

Сегодня, 16:28
6

«Ахмат» в 9-м туре РПЛ победил в Саранске «Пари НН». Решающий гол на 90+4 минуте забил Мануэл Келиано.

«Ахмат» провел в РПЛ шесть матчей после возвращения Станислава Черчесова – ноль поражений. Тренер принял команду в зоне вылета.

Грозненцы поднялись на седьмое место, опередив «Спартак». «Пари НН» остается в зоне вылета.

Россия. Премьер-лига. 9 тур
Пари НН - Ахмат - 1:2 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - У. Н'Донг, 43 (с пенальти); 1:1 - Х. Мануэль Боселли, 69; 1:2 - М. Келиано, 90+3.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
«Беспредел»: Шпилевский – после поражения от «Ахмата» 1
Черчесов прокомментировал вырванную победу над «Пари НН»
Гандри из «Ахмата» выразил восхищение Черчесовым
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Пари НН Спартак
Комментарии (6)
...уефан
1758375390
...респект Саламычу и Ахмату!...
Ответить
neim
1758376017
Вот же провокаторы! Ахмат на данный момент опередил ещё и Крылья и Динамо, но сказать надо именно про Спартак!
Ответить
FFR
1758377002
Потом говорят, что Черчесов плохой тренер. Человек работает.
Ответить
Спартач80
1758377830
Без упоминания Спартака не читают, Бомбардир?....
Ответить
