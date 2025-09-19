«Зенит» поменяет стратегию на бразильском рынке

«Зенит» пересмотрит свою политику на трансферном рынке Бразилии.
Теперь петербуржцы будут стараться делать не дорогостоящие приобретения, а точечные покупки на перспективу.
«Зенит» вдохновился примером ЦСКА, который в летнее окно сделал три трансфера из Бразилии.
Один из вариантов, которые сейчас рассматривает «Зенит», – 18-летний форвард «Коринтианса» Нигао.
- «Зенит» идет в РПЛ 6-м.
- Команда проводит 100-й сезон.
- В ближайшем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» (21 сентября).
Источник: Trivela