«Зенит» поменяет стратегию на бразильском рынке

«Зенит» пересмотрит свою политику на трансферном рынке Бразилии.

Теперь петербуржцы будут стараться делать не дорогостоящие приобретения, а точечные покупки на перспективу.

«Зенит» вдохновился примером ЦСКА, который в летнее окно сделал три трансфера из Бразилии.

Один из вариантов, которые сейчас рассматривает «Зенит», – 18-летний форвард «Коринтианса» Нигао.