Экс-игрок «Зенита»: «Надеялся, меня оставят в основе – а уже потом понял, не нужно было бухать»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Лебедев рассказал, как покинул клуб. Футболист выступал за петербуржцев во времена Лучано Спаллетти.

– Вернемся к сборам со Спаллетти. Почему ты не воспользовался этим шансом, чтобы попасть в обойму?

– Я исправно тренировался – Олег Саблин сказал мне готовиться ко второму сбору. Что я сделал в перерыве между ними?

– Что?

– Собрал всех друзей и пошел в питерский ночной клуб «Арена».

– Я мог бы и догадаться.

– Мощно отдохнул и поехал на второй сбор, где чувствовал себя плоховато. Вдобавок кто-то в игровом эпизоде наступил мне на ногу – вместо того, чтобы выдавить гной из пальца, я бегал через жуткую боль и не мог уснуть. В итоге проявил себя не ахти, и «Зенит» не подписал со мной новый контракт.

– Жалеешь, что сорвался?

– В тот момент я не осознавал никакой своей ошибки. До последнего надеялся, что Спаллетти меня оставит в основной обойме, а уже потом понял, что не нужно было бухать. Дико расстроился. А потом поехал обратно в Калининград – уже на полноценный контракт.